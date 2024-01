Mehr als 5.000 Landwirte mit ihren Traktoren beteiligen sich an Protest in München

München: Bundesweit behindern seit dem Morgen die Proteste der Landwirte gegen die geplanten Subventionskürzungen massiv den Verkehr. Vielerorts sind Autobahnauffahrten und Bundesstraßen blockiert oder Straßen nur einspurig befahrbar. Langsam fahrende Traktorenkonvois bremsen Auto- und Busfahrer aus. Außerdem sind heute mehrere Kundgebungen geplant. Bisher verliefen alle Proteste friedlich, sagte Bauernpräsident Rukwied am Rande der CSU-Winterklausur in Kloster Seeon. In Bayern findet derzeit die zentrale Versammlung auf dem Münchner Odeonsplatz statt. Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 5.500 Traktoren auf den Weg in die Innenstadt gemacht. Etwa 400 Polizeibeamte sind im Einsatz. Eine vergleichbare Versammlungslage mit so vielen Traktoren habe man noch nicht erlebt, erklärte ein Sprecher. - Die Bauern wollen erreichen, dass die Bundesregierung alle Subventionskürzungen im Agrarbereich zurücknimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 11:15 Uhr