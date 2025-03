Mehr als 50 Verletzte bei Brand in Altenheim in Hannover

Hannover: In der niedersächsischen Landeshauptstadt hat es einen folgenschweren Brand in einem Altenheim gegeben. Dabei wurden nach Polizeiangaben mehr als 50 Menschen verletzt - drei von ihnen schwer. Pflegekräfte bemerkten das Feuer am Nachmittag in einem Zimmer. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen um sich greifen. Allerdings ist wegen der starken Rauchentwicklung die obere Etage des Altenheims bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

