Mehr als 50 Tote nach starkem Monsunregen in Indien

Neu Delhi: In zwei indischen Bundesstaaten sind im Zusammenhang mit starkem Monsunregen mehr als 50 Menschen gestorben. Die Zahl der Toten könnte möglicherweise noch steigen, so die Behörden im besonders betrofenen Bundesstaat Himachal Pradesh. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Der starke Regen führte zu Erdrutschen und Sturzfluten. Weitere Niederschläge sind in der Region vorausgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 18:00 Uhr