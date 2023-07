Mehr als 50 Tote bei schwerem Unfall in Kenia

Meldungsarchiv - 01.07.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Nairobi: Bei einem schweren Unfall im Westen Kenias sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr ein Lastwagen an einer Stelle, die für Karambolagen berüchtigt ist, in mehrere andere Fahrzeuge und Marktstände. Die Beamten zählten an der Unfallstelle in der Nähe der Stadt Londiani, etwa 200 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Nairobi, bislang 51 Tote. 32 Menschen sind nach Angaben des Roten Kreuzes verletzt in Krankenhäusern aufgenommen worden. Die Organisation rief Menschen zu Blutspenden auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2023 12:45 Uhr