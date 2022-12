Mehr als 50 Tote bei Schneesturm in USA

Nachrichtenarchiv - 27.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: US-Präsident Biden hat dem von einem Schneesturm und extremer Kälte besonders betroffenen Staat New York Bundeshilfe zugesagt. Er sei mit seinen Gebeten bei den Familien der Opfer, teilte Biden mit. Der starke Schneesturm hatte in dem Bundesstaat Autos unter sich begraben und ein Durchkommen der Einsatzkräfte verhindert. In vielen Gegenden fiel der Strom aus. Millionen Menschen in den USA haben auch den Zweiten Weihnachtsfeiertag bei Schnee und extremer Kälte verbracht. Bislang sind in dem Schneesturm mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2022 06:00 Uhr