Mehr als 50 Tote bei Fabrikbrand in Bangladesch

Nachrichtenarchiv - 09.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dhaka: Bei einem Brand in einer Fabrik außerhalb der Hauptstadt Bangladeschs sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren einige Fabrikarbeiter aus dem obersten Stockwerk gesprungen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Einige von ihnen verletzten sich dabei. 25 Menschen, die sich auf das Dach der Fabrik geflüchtet hatten, konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Einige Fluchttüren sollen verschlossen gewesen sein. Bislang konnten die Flammen nicht gelöscht werden. Unklar ist, wie viele Menschen sich in dem Gebäude aufhielten. In Bangladesch gibt es immer wieder verheerende Brände in Fabriken. Ursache sind oftmals Verstöße gegen Brandschutzregeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 12:00 Uhr