Mehr als 50 Tote bei Disco-Brand in Nordmazedonien

Skopje: Bei einem Brand in einer Diskothek in der nordmazedonischen Stadt Kocani sind am frühen Morgen mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden. Das teilte das nordmazedonische Innenministerium mit. Weiter heißt es, das Feuer sei durch "pyrotechnische Vorrichtungen" während eines Konzerts ausgelöst worden. In einem von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierten Video von der Veranstaltung ist eine Band zu sehen, die auf der Bühne spielt - flankiert von zwei Fackeln, die weiße Funken in die Luft schießen. Die Funken setzten die Decke über der Band in Brand. Der nordmazedonische Ministerpräsident Mickoski schrieb auf Facebook: "Dies ist ein schwerer und sehr trauriger Tag für Mazedonien! Der Verlust so vieler junger Leben ist nicht wiedergutzumachen, der Schmerz der Familien, Angehörigen und Freunde ist unermesslich."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 12:00 Uhr