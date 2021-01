Mehr als 50 Festnahmen nach Sturm auf Kapitol

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger erwägen hochrangige Mitglieder der US-Regierung angeblich, den Präsidenten abzusetzen. Nach Informationen der Sender CNN, CBS und ABC stützen sie sich dabei auf einen Zusatzartikel zur US-Verfassung, der die Entmachtung des Präsidenten durch das Kabinett grundsätzlich erlaubt. CNN zitiert dabei einen nicht namentlichen genannten Republikaner mit den Worten, Trump sei "außer Kontrolle". Der Präsident, der ohnehin in knapp zwei Wochen aus dem Amt ausscheiden soll, hatte gestern vor Tausenden Anhängern zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen. Dort soll der Kongress das Wahlergebnis bestätigen. Später stürmten Hunderte Demonstranten das Kongress-Gebäude und randalierten dort stundenlang. Die Abgeordneten und Senatoren mussten von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Die Nationalgarde wurde angefordert und eine Ausganssperre über Washington verhängt. // Trump rief zwar noch während der Ausschreitungen in einer Videobotschaft zu "Frieden" auf. Zugleich sagte er seinen Anhängern aber auch: "Wir lieben euch" - und erneute seine Wahlbetrugsvorwürfe. // Bei den Vorfällen rund um das Kapitol sind nach Angaben der Polizei insgesamt vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau wurde von der Polizei angeschossen und starb, drei sind aufgrund medizinischer Notfälle gestorben. 14 Polizisten wurden verletzt, einer von ihnen schwer. 52 Personen wurden festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 10:00 Uhr