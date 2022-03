Mehr als 4000 Menschen können Mariupol verlassen

Nachrichtenarchiv - 26.03.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine hat es auch heute wieder Angriffe auf zahlreiche Städte gegeben. In der Hafenstadt Mariupol dauern nach ukrainischen Angaben Straßenkämpfe und russischer Beschuss an. Nach Angaben der ukrainischen Regierung konnten heute mehr als 4.000 Menschen Mariupol über Fluchtkorridore verlassen. In Lwiw im Westen der Ukraine nicht weit von der polnischen Grenze schlugen laut ukrainischem Militär mehrere Raketen ein. Fünf Menschen seien verletzt worden. Es habe schwere Explosionen am östlichen Rand der Stadt gegeben. Der Bürgermeister sagte, Ziel des Angriffs sei ein Treibstofflager gewesen. Auch Tschernihiw im Norden wurde wieder angegriffen. Dort konnten laut dem Bürgermeister Schwerverletzte nicht zur medizinischen Behandlung abtransportiert werden, weil die Stadt inzwischen von russischen Truppen eingeschlossen sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2022 22:45 Uhr