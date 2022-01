Mehr als 4000 Menschen demonstrieren in Nürnberg gegen Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 03.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In der mittelfränkischen Stadt haben sich am Abend mehr als 4.000 Menschen zu angemeldeten Protesten gegen die Corona-Politik versammelt - doppelt so viele wie erwartet. Laut Polizeipräsidium gab es bislang keine Zwischenfälle. Auch in anderen bayerischen Städten haben Menschen protestiert. Zum Teil waren die Veranstaltungen nicht angemeldet oder vorab untersagt worden. In Thüringen sind nach ersten Angaben landesweit etwa 8.000 Menschen bei nicht angemeldeten Demonstrationen auf der Straße. Auch in Brandenburg und Baden-Württemberg demonstrierten mehrere Tausend Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 22:00 Uhr