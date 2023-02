Mehr als 40 Migranten sterben bei Bootsunglück vor der kalabrischen Küste

Nachrichtenarchiv - 26.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Nach einem Boots-Unglück vor der süditalienischen Küste sind inzwischen mehr als 40 Leichen geborgen worden. Der Einsatz von Helfern und Suchtrupps läuft noch - im Wasser werden weitere Opfer vermutet. Etwa 50 Menschen überlebten das Unglück. Ersten Berichten zufolge waren sie an Bord eines Fischkutters, der bei hohem Wellengang auf einen Felsen prallte und in zwei Teile zerbrach. Das Unglück ereignete sich vor der Küste von Kalabrien, in der Nähe der Stadt Crotone. Überlebende berichteten, es seien mehr als 250 Menschen auf dem Boot gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2023 12:00 Uhr