Mehr als 4 Millionen haben die Ukraine verlassen

Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Seit dem russischen Angriff Ende Februar sind inzwischen mehr als vier Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Diese Zahl nannte heute das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Die meisten Geflüchteten kommen derzeit in Polen unter. In Deutschland wurden mehr als 280.000 Ankommende gezählt. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die tatsächliche Zahl allerdings deutlich höher liegen. Zusätzlich sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 6,5 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht. - In dem Land gehen die Kämpfe weiter: Nach ukrainischen Angaben gab es im Osten wieder zahlreiche Luftangriffe. Nach dem angekündigten Teil-Truppenabzug Russlands war die Nacht in Kiew verhältnismäßig ruhig. Die Ukraine und die USA allerdings sehen diese Ankündigung skeptisch und warnen vor einem Täuschungsmanöver.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2022 14:15 Uhr