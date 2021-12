Mehr als 370 Erdstöße erschüttern La Palma

Nachrichtenarchiv - 02.12.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

La Palma Das Gebiet um den Vulkan auf der Kanarenninsel La Palma ist in den letzten 24 Stunden von besonders vielen Erdbeben erschüttert worden. Staatliche Medien berichten von mehr als 370 Erdstößen. Das sei ein Rekord. So viele Beben habe es seit Ausbruch des Vulkans am 19. September binnen eines Tages noch nie gegeben. Die zahlreichen Beben deuten laut Experten darauf hin, dass der Vulkan wohl noch einige Zeit aktiv bleiben wird. Seit dem ersten Ausbruch hat die ausströmende Lava fast 3.000 Gebäude völlig zerstört.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2021 09:00 Uhr