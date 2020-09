Mehr als 350 Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in Sicherheitsbehörden

Gewerkschaft Verdi ruft in Augsburg zu Warnstreiks bei Kitas auf

Augsburg: Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Stadt für kommende Woche zu zusätzlichen Streikaktionen aufgerufen. So sollen morgen beispielsweise die Beschäftigten im Augsburger Bürgeramt, bei der Verkehrsüberwachung und der Straßenreinigung die Arbeit niederlegen. Am Dienstag trifft es die Kindertagesstätten - sie werden wohl nur einen Notbetrieb anbieten. Der Bezirksgeschäftsführer von Verdi, Altinisik, sagte, man habe Warnstreiks in den Kitas eigentlich vermeiden wollen, um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten. Die Weigerung der Arbeitgeber, in dieser Tarifrunde überhaupt ein Angebot vorzulegen, zwinge aber zu diesen Maßnahmen. Bereits morgen will Verdi deshalb unter anderem auch Krankenhäuser und Kindertagesstätten in München bestreiken - für Dienstag hat die Gewerkschaft bundesweit zu einem Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2020 15:00 Uhr