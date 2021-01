Mehr als 3400 Festnahmen bei Nawalny-Protesten in Russland

Elf verschüttete Bergleute aus Goldmine in China gerettet

Peking: Nach der Explosion in einer Goldmine im Osten Chinas sind elf verschüttete Bergleute gerettet worden. Rettungskräfte hatten die stark geschwächten Männer einzeln an die Oberfläche geholt. Zehn weitere Kumpel gelten aber noch als vermisst. In der noch im Bau befindlichen Mine nahe Yantai in der Provinz Shandong war es vor zwei Wochen aus noch ungeklärten Umständen zu dem Unglück gekommen. Insgesamt 22 Bergleute wurden dabei eingeschlossen, teilweise in 600 Metern Tiefe. Ein Arbeiter starb.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.01.2021 11:00 Uhr