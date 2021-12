Mehr als 3.000 Tötungsdelikte in Deutschland sind ungeklärt

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland gelten derzeit mehr als 3.000 Tötungsdelikte als ungeklärt. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Angaben der Sicherheitsbehörden der Bundesländer. Wahrscheinlich sei die Zahl sogar noch höher, weil einzelne Behörden keine Angaben machten. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es laut Berichten 1.160 sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Mord- und Tötungsdelikte. Dort wird seit kurzem eine spezielle Einheit eingesetzt, die Ermittlungen zu alten Verbrechen noch einmal aufrollt. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert, bundesweit selbstständige Dienststellen einzurichten, um Cold Cases zu bearbeiten, damit das nicht nur neben dem Alltagsgeschäft passiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 07:00 Uhr