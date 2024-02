Mehr als 3.000 Menschen sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Port Louis: Vor der ostafrikanischen Insel Mauritius sitzen mehr als 3.000 Menschen an Bord eines Kreuzfahrtschiffs fest. Die Behörden in Mauritius verweigern dem Schiff das Anlegen im Hafen der Hauptstadt Port Louis. Grund ist ein Cholera-Verdacht. An Bord hatte es eine Reihe von Magen-Darm-Erkrankungen gegeben. Ein Großteil der etwa 2.200 Passagiere sollte eigentlich gestern die Heimreise antreten. Das südliche Afrika erlebt seit Monaten einen der schlimmsten Cholera-Ausbrüche seit Jahren. Bis Mitte Januar wurden etwa 200.000 Krankheitsfälle und mehr als 3.000 Tote gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 06:00 Uhr