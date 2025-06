Mehr als 30 Staaten fordern Pause beim Tiefsee-Bergbau

Nizza: Bei der internationalen Ozean-Konferenz haben 33 Staaten eine Erklärung unterzeichnet, in der sie sich für eine Pause beim Tiefsee-Bergbau aussprechen. Er drohe, die Artenvielfalt zu zerstören, klimaschädliches CO2 freizusetzen und Schwermetalle in die Nahrungskette zu bringen. Auch Deutschland hat die Erklärung unterzeichnet. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres in Nizza an die Weltgemeinschaft appelliert, die Weltmeere nicht zum "Wilden Westen" verkommen zu lassen - offenbar mit Blick auf die USA, die den Tiefsee-Bergbau vehement vorantreiben. Frankreichs Präsident Macron forderte sogar ein dauerhaftes Verbot des Abbaus von Mineralien im Ozean: Der Meeresgrund stehe nicht zum Verkauf, genau so wenig wie Grönland zu haben sei, so Macron.

