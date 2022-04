Mehr als 30 Menschen sterben bei Anschlag in Afghanistan

UN-Generalsekretär Guterres trifft Putin

New York: UN-Generalsekretär Guterres will kommenden Dienstag nach Moskau reisen und mit dem russischen Präsidenten Putin sprechen. Guterres werde sich auch mit dem russischen Außenminister Lawrow treffen, teilte seine Sprecherin mit. Mit der Ukraine sei man über einen Besuch im Gespräch. Zuvor hatte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, in Genf erklärt, dass sich in der Ukraine die Anzeichen für Kriegsverbrechen häuften. Die russischen Streitkräfte hätten wahllos bewohnte Gebiete beschossen und bombardiert und dabei Zivilisten getötet. Es geben hunderte Berichte über willkürliche Tötungen und sexuelle Gewalt. Auch ukrainische Streitkräfte hätten im Osten des Landes offenbar willkürlich Waffen eingesetzt und zivile Opfer in Kauf genommen, so Bachelet. Sie rief beide Kriegsparteien dazu auf, das Völkerrecht einzuhalten.

