Mehr als 290 Menschen sterben bei Erdbeben in Marokko

Rabat: In Marokko hat sich kurz nach Mitternacht unserer Zeit ein schweres Erdbeben ereignet. Wie das dortige Innenministerium mitteilte, kamen mindestens 296 Menschen ums Leben, etliche wurden verletzt. In Städten wie Agadir oder Marrakesch liefen Menschen in Panik auf die Straße und verbrachten den Rest der Nacht im Freien. Bewohner von Marrakesch posteten Videos, auf denen zu sehen ist, dass Teile der berühmten roten Mauer, die die Altstadt umgibt, stark beschädigt sind. Das Bauwerk gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Das Zentrum des Bebens lag etwa 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Das Beben mit einer Stärke von 6,8 war auch in Portugal und in Algerien zu spüren. Erdbeben in Afrika sind recht selten. 1960 hatte es ein Beben in Marokko gegeben, bei dem tausende Menschen ums Leben kamen. Die EU hat Marokko Unterstützung angeboten. Bundeskanzler Scholz drückte sein Mitgefühl aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 06:45 Uhr