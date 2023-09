Mehr als 290 Menschen sterben bei Erdbeben in Marokko

Marrakesch: Bei einem schweren Erdbeben sind Marokko mehr als 290 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium am frühen Morgen mit. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen Menschen, die aus ihren Häusern rennen und zerstörte Gebäude. Der Strom und das Telefonnetz fielen aus. Laut Augenzeugen sind auch in der historischen Altstadt von Marrakesch, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, Gebäude eingestürzt. Menschen würden mit bloßen Händen in den Trümmern graben. Laut US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 6,8. Das Epizentrum lag etwa 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 06:00 Uhr