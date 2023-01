Mehr als 27.000 Fans kommen zu Totenwache für Pelé

Kurzmeldung ein/ausklappen Amtsärzte fordern Corona-Testpflicht für Einreisende aus China

Berlin: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in China fordern die deutschen Amtsärzte eine einheitliche Testpflicht für alle, die aus der Volksrepublik in die EU einreisen. Bei einer derart explosionsartigen Ausbreitung müsse man damit rechnen, dass das Virus mutiere, sagte der Vorsitzende des Dachverbands, Nießen, der Funke Mediengruppe. Deshalb brauche es ein einheitliches Schutzkonzept: Jeder Einreisende müsse per Schnelltest überprüft werden, bei einem positiven Befund müssten ein PCR-Test und Isolation folgen. Die Europäische Union verfolgt derzeit keine einheitliche Linie in Bezug auf die Corona-Welle in China. Mehrere Mitgliedsstaaten haben aber Einreisebeschränkungen erlassen, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Die Bundesregierung will noch abwarten.

