Mehr als 250 Menschen sterben bei Erdbeben in Afghanistan

Kabul: Bei einem Erdbeben an der afghanisch-pakistanischen Grenze in der Nacht sind nach Regierungsangaben mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere verletzt worden. Es wird eine deutlich höhere Opferzahl befürchtet. Afghanistans Vize-Regierungssprecher Karimi sprach von zahlreichen Verschütteten und bat um sofortige Hilfe durch Organisationen. Örtliche Einsatzkräfte versuchen laut der Katastrophenschutzbehörde, sich einen Zugang in die betroffene abgelegene Bergregion zu verschaffen. Auch in weiten Teilen Pakistans waren die Erschütterungen zu spüren. Mancherorts brach Panik aus, über Schäden oder Verletzte in Pakistan wurde zunächst aber nichts bekannt. Die US-Seismologen hatten die Stärke des Bebens mit 6,1 beziffert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 11:00 Uhr