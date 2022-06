Mehr als 250 Menschen sterben bei Erdbeben in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Bei einem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans sind offiziellen Zahlen zufolge mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 90 Häuser in der betroffenen Provinz sollen zerstört worden sein. Unter den Trümmern werden zahlreiche weitere Opfer vermutet. Fotos aus dem Katastrophengebiet nahe der pakistanischen Grenze zeigen, wie erste Verletzte mit Rettungshubschraubern ausgeflogen werden. Zu sehen sind auch eingestürzte Häuser und Anwohner, die Schutt und Lehmziegel beiseite räumen. Ein Sprecher der Taliban-Regierung rief über den Kurznachrichtendienst Twitter sämliche Hilfstruppen auf, sofort Teams in das Gebiet zu schicken, um eine weitere Katastrophe zu verhindern. Die Erdstöße waren im Umkreis von etwa 500 Kilometern zu spüren - auch im benachbarten Pakistan und in Indien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2022 09:15 Uhr