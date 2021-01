Mehr als 24.000 Corona-Neuinfektionen

Lauterbach kritisiert Nachbestellung von 300 Millionen Impfdosen als zu spät

Berlin: Die Diskussion über die Beschaffung von Corona-Impfstoff hält an. So glaubt der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach nicht, dass sich die Situation in Deutschland durch die Nachbestellung von 300 Millionen Dosen bei Biontech/Pfizer für die EU gravierend ändern werde. Der "Bild"-Zeitung sagte er, er gehe davon, dass erst im dritten Quartal - also frühestens ab Juli - jedem ein Impf-Angebot gemacht werden könne. Hätte man die gleichen 300 Millionen Impfdosen schon vor sechs Monaten bestellt, wäre die Produktionskapazität jetzt sehr wahrscheinlich schon aufgebaut, so Lauterbach. - Trotz aller Kritik, wollen Deutschland, Frankreich und die EU an ihrer Strategie festhalten. Das betonten Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Gesprächen. Demnach müsse es eine europäische Koordination sowohl bei den Bestellungen als auch bei der Produktion geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 06:00 Uhr