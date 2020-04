Mehr als 200.000 Corona-Infizierte in Spanien

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien ist die Zahl neuer Corona-Todesfälle erneut gesunken. Laut Gesundheitsministerium starben innerhalb eines Tages 399 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus. Das sei der niedrigste Wert seit vier Wochen. Spanien ist nach den USA und Italien das am drittstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Dort gibt es nach Angaben der Behörden in Madrid inzwischen mehr als 200.000 Infizierte. Zur Eindämmung des Coronavirus hat die spanische Regierung die strikte Ausgangssperre für die 46 Millionen Einwohner bis zum 9. Mai verlängert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 16:00 Uhr