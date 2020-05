Mehr als 20.000 Corona-Tote in Brasilien

Spahn will präventive Corona-Massen-Test einführen

Berlin: Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Spahn soll es bald sehr viel mehr Corona-Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen geben als bisher. Noch in diesem Monat will er nach eigenen Angaben eine Verordnung dazu vorlegen. Demnach soll künftig jeder auf Covid19 getestet werden, der als Patient in eine Klinik kommt oder als neuer Bewohner in einem Pflegeheim aufgenommen wird. Gibt es in einer Einrichtung eine Infektion, sollen außerdem das gesamte Personal sowie alle Bewohner und Patienten vorsorglich untersucht werden. Auch Kontaktpersonen von Infizierten, die selbst keine Symptome zeigen, sollen einen Anspruch auf einen Test haben. Zahlen sollen das die Krankenkassen. Spahn verwies darauf, dass bisher nicht alle verfügbaren Test-Kapazitäten genutzt würden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2020 09:00 Uhr