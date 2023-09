Mehr als 200 Festnahmen nach Ausschreitungen in Stuttgart

Stuttgart: Wegen der gestrigen Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung sind mehr als 200 Personen festgenommen worden. Alle Verdächtigen seien Eritreer oder deutsche Staatsbürger mit eritreischen Wurzeln, teilten die Behörden mit. Bei Ausschreitungen am Rande der Veranstaltung in Stuttgart war die Polizei gestern zwischen die Fronten von Anhängern und Gegnern des Regimes in Eritrea geraten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann und sein Vize und Innenminister Strobl kritisierten die Randale scharf. Strobl will morgen mit den Stuttgarter Polizisten sprechen und sich über Details des Einsatzes informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 23:00 Uhr