Mehr als 20 Tote bei Bombenexplosion in Pakistan

Islamabad: Bei der Explosion einer Bombe im Südwesten Pakistans sind mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Laut Polizei und Regierungsvertretern ereignete sich die Explosion während einer Kundgebung am Geburtstag des Propheten Mohammed in der Provinz Baluchistan. Die Regierung hatte den Tag zu einem nationalen Feiertag erklärt. Die Behörden in Pakistan hatten die Polizei vorab dazu aufgerufen, in Alarmbereitschaft zu sein, weil militante Gruppen Veranstaltungen angreifen könnten. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die Region, die an Afghanistan und den Iran grenzt, hat seit langem unter anderem mit separatistischen Gruppen zu kämpfen, die die Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Islamabad fordern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 11:15 Uhr