Mehr als 20 000 bei linken Demos zum Tag der Arbeit

Berlin: Zum Tag der Arbeit haben in mehreren Städten Demonstrationen der linken Szene stattgefunden. Daran haben sich insgesamt mehr als 20-tausend Menschen beteiligt. In Berlin und Hamburg verliefen die Demos ohne größere Zwischenfälle. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. In Stuttgart musste eine Demonstration aufgelöst werden. Nach Angriffen auf Einsatzkräfte setzte die Polizei dort Pfefferspray und Schlagstöcke ein. 25 Beamte und 95 Demonstranten sollen verletzt worden sein. Bei den traditionellen Demonstrationen der Gewerkschaften am Tag der Arbeit für mehr soziale Gerechtigkeit gab es kaum Vorfälle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2024 02:00 Uhr