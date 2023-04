Mehr als 180 Menschen sterben bei Kämpfen im Sudan

Kurzmeldung ein/ausklappen G7-Außenminister warnen Russland und China

Karuizawa: Die Außenminister der G7-Staaten haben Russland und China davor gewarnt, ihre aggressive Machtpolitik fortzusetzen. In der Abschlusserklärung nach ihrem dreitägigen Treffen in Japan werfen die Minister China vor, die Spannungen im Taiwan-Konflikt zu schüren. Peking betrachtet Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Die G7-Außenminister drohten allen Ländern, die Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstützten, wörtlich mit einem "hohen Preis". Auch diese Aussage richtete sich vor allen an China. Zugleich kündigten sie weitere Sanktionen gegen Russland an und verurteilten Moskaus Ankündigung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, als "inakzeptabel"

