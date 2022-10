Mehr als 1,8 Millionen Schüler sind von Cybermobbing betroffen

Kabinett billigt neue Fachkräfte-Strategie

Berlin: Das Bundeskabinett hat am Mittag die sogenannte Fachkräftestrategie verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, dass künftig eine bessere Weiterbildung, eine zeitgemäße Ausbildung und vor allem eine höhere Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt gefördert werden. Damit will die Bundesregierung erreichen, dass es mehr qualifizierte Beschäftigte gibt, die derzeit in vielen Branchen fehlen. Für Arbeitskräfte aus dem Ausland sollen zudem die rechtlichen Hürden gesenkt werden. Dazu wollen Bundesarbeitsminister Heil und Bundesinnenministerin Faeser das Einwanderungsrecht modernisieren und im Herbst Eckpunkte vorstellen. Laut einer Studie im Auftrag des Arbeitsministeriums, werden bereits in drei Jahren in Deutschland mehr als eine halbe Million Fachkräfte fehlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2022 13:00 Uhr