Mehr als 16.000 Tote in der Erdbebenregion der Türkei und Syriens

Nachrichtenarchiv - 09.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Toten inzwischen auf mehr als 16.000 gestiegen. Allein in der Türkei meldet der staatliche Katastrophenschutz fast 13.000 Todesopfer. Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten - und das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Provinz Hatay konnte fast 70 Stunden nach dem Beben ein Baby unter einem eingestürzten Haus gerettet werden - wenige Stunden später ein Mann unter den Trümmern desselben Hauses. Der türkische Vizepräsident Oktay spricht von mehr als 100.000 Helfern, die derzeit im Einsatz seien. Für die Menschen, die nach dem Erdbeben kein Zuhause mehr haben, wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes vielerorts Zelte errichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 09:00 Uhr