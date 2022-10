Mehr als 150 Migranten auf Mallorca eingetroffen

Strack-Zimmermann spricht in Ukraine über Waffenlieferungen

Kiew: Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann ist in der Ukraine. Bei ihrem zweitägigen Besuch will sie unter anderem mit Politikern und Soldaten sprechen. Nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kiew sagte Strack-Zimmermann, sie wolle wissen, wie wirksam die bisher aus Deutschland gelieferten Waffen seien und wonach die ukrainische Armee noch rufe. Strack-Zimmermann hatte in der Vergangenheit immer wieder mehr militärische Unterstützung für die Ukraine gefordert. Knapp die Hälfte der Deutschen sieht das laut ARD-Deutschlandtrend kritisch. 47 Prozent der Befragten wünschen sich demnach Zurückhaltung von der Bundesregierung, um Russland nicht zu provozieren. 43 Prozent gaben dagegen an, die Regierung soll die Ukraine noch entschlossener militärisch unterstützen und Härte gegenüber Russland zeigen.

