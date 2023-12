Mehr als 150 Flüge am Flughafen München fallen aus

München: Schnee und Eis sorgen für Behinderungen auf Bayerns Straßen und am Münchner Flughafen. Nach aktuellem Stand sind etwa 160 Starts und Landungen abgesagt worden. Mindestens eine Start- und Landebahn soll immer frei bleiben, die Bahnen werden im Wechsel geräumt. Fluggäste werden gebeten, sich bei ihrer Airline über etwaige Ausfälle zu informieren. Am Memminger Flughafen kam es nach BR-Informationen bislang zu keinen Ausfällen. Vor allem im Süden und im Osten Bayerns führten glatte Straßen zu Dutzenden Unfällen. Die Polizei in Niederbayern und Oberbayern zählte mehr als 150 wetterbedingte Einsätze, mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

