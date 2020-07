Mehr als 15 Millionen Corona-Infektionen weltweit

Staatsanwaltschaft stellt drei Haftbefehle gegen Wirecard-Vorstände

München: Im Wirecard-Skandal hat die Münchner Staatsanwaltschaft drei Haftbefehle gegen frühere Führungskräfte gestellt. So ist Ex-Vorstandschef Braun wieder in Haft. Er wurde laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft festgenommen, als er bei seiner wöchentlichen Meldeauflage in München erschienen war. Außerdem wurden zwei weitere frühere Vorstände in München der Haftrichterin vorgeführt. Dabei gehe es unter anderem um den Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Untreue und der Marktmanipulation. Laut der Staatsanwaltschaft müssen die Ermittlungen erheblich ausgeweitet werden. Seit Ende 2015 sei klar gewesen, dass man bei Wirecard nur noch Verluste erzielte. Ab dann sei betrogen worden, so die Ermittler weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.07.2020 18:45 Uhr