Mehr als 14.000 Menschen demonstrieren gegen die AfD in Essen, Leipzig und Rostock

Essen: An Demonstrationen gegen die AfD in Essen, Leipzig und Rostock haben mehr als 14.000 Menschen teilgenommen - 6.700 im Ruhrgebiet, 5.000 in Sachsen und 2.500 an der Ostsee. Aufgerufen hatten unter anderem die "Omas gegen Rechts", die DGB-Jugend und das linke Bündnis "Essen stellt sich quer". Der Protest in Leipzig richtete sich gegen die AfD und die sogenannte Werteunion. Auf Transparenten wurde die AfD in die Nähe der Nazis gerückt. Auslöser für die Proteste war - wie schon tags zuvor mit 25.000 Teilnehmern in Berlin und Potsdam - eine bekannt gewordene, als Geheimtreffen geplante Zusammenkunft von AfD-Mitgliedern und Mitgliedern der Werteunion mit bekannten Rechtsextremisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 01:00 Uhr