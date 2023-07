Mehr als 1.300 Festnahmen bei neuer Krawallnacht in Frankreich

Meldungsarchiv - 01.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Frankreich hat die vierte Krawallnacht in Folge erlebt. Wie das Innenministerium am Mittag mitgeteilt hat, wurden landesweit mehr als 1.300 Menschen festgenommen. Es seien 79 Polizisten verletzt worden. Den Angaben zufolge wurden Autos und Gebäude angezündet sowie Geschäfte geplündert. Randalierer lieferten sich schwere Zusammenstöße mit der Polizei. Die Krawalle der vergangenen Tage sind die schlimmsten in Frankreich seit Jahren. Auslöser ist, dass die Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen 17-Jährigen getötet hatte. Er soll heute auf einem Friedhof in einem Pariser Vorort beerdigt werden. Gegen den Polizisten, der den tödlichen Schuss abgab, wird inzwischen wegen Totschlags ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2023 14:00 Uhr