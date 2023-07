Mehr als 1.300 Festnahmen bei Krawallen in Frankreich

Meldungsarchiv - 01.07.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Bei den nächtlichen Krawallen in Frankreich hat die Polizei mehr als 1.300 Menschen festgenommen. Das hat am Mittag das französische Innenministerium mitgeteilt. Demnach wurden 79 Polizisten verletzt. 45.000 Polizisten und Gendarmen seien im Einsatz gewesen. Grund für Krawalle die vierte Nacht in Folge war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle. In Grenoble, Lyon und Marseille plünderten herumziehende Gruppen Geschäfte und setzten auch Autos und Mülltonnen in Brand. Sicherheitskräfte wurden mit Wurfgeschossen attackiert. Gegen den Beamten, der den Jugendlichen in Nanterre bei Paris erschossen hat, wird wegen Totschlags ermittelt. Die Beerdigung des 17-Jährigen ist für heute geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2023 12:15 Uhr