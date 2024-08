Mehr als 1,3 Millionen Rentner gehen arbeiten

Berlin: Viele Menschen gehen auch noch arbeiten, wenn sie offiziell im Ruhestand sind. Nach Zahlen der Deutschen Rentenversicherung, die unter anderem dem Münchner Merkur vorliegen, haben Ende 2022 1,3 von 18,6 Millionen Altersrentnern noch etwa hinzuverdient. Die allermeisten hatten einen Mini-Job. Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge sind Spaß an der Arbeit, Sinnstiftung und Kontakt zu anderen Menschen wichtige Beweggründe. Finanzielle Motive würden in Umfragen deutlich seltener genannt. Die Linke bezweifelt das. Deren Bundestagsabgeordnete Birkwald sagt, es sei unerträglich, dass die Renten in Deutschland oft so niedrig seien, dass viele Rentner weiterarbeiten müssten.

