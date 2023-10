Mehr als 11.000 Afghanen sind laut UN von Erdbeben betroffen

Genf: Mehr als 11.000 Menschen sind nach Angaben des UN-Nothilfebüros von dem Erdbeben in der Provinz Herat in Afghanistan betroffen. Die Vereinten Nationen gaben fünf Millionen Dollar Soforthilfe frei. Laut afghanische Behörden sind mehr alls 2500 Menschen ums Leben gekommen. Das UN-Nothilfebüro rechnet damit, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird, wenn Rettungskräfte in abgelegene Regionen vordringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 02:00 Uhr