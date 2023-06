Mehr als 100.000 Renter rutschen morgen in die Steuerpflicht

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreich erlebt erneut Krawalle nach tödlichem Polizeieinsatz

Paris: In Frankreich hat auch ein Großaufgebot der Polizei die dritte Krawall-Nacht in Folge nicht verhindern können. Im Großraum Paris und mehreren anderen Städten kam es zu Ausschreitungen. Protestierende warfen Molotow-Cocktails auf Einsatzkräfte, plünderten Geschäfte und zündeten Mülleimer an. Mehr als 100 Menschen wurden festgenommen. In Marseille setzte die Polizei Tränengas ein. Im Pariser Vorort Nanterre versammelten sich rund 6.000 Menschen zu einem Trauermarsch. Bei Krawallen im Anschluss wurde eine Bankfiliale in Brand gesetzt. Auslöser der Proteste sind tödliche Polizei-Schüsse auf einen 17-Jährigen afrikanischer Abstammung in Nanterre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.06.2023 03:00 Uhr