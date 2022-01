Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren in Frankreich gegen Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich haben heute insgesamt mehr als 100.000 Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Die Proteste in mehreren Städten richteten sich gegen den Corona-Pass und die Impfpflicht für bestimmte Berufe. In Paris wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums zehn Teilnehmer festgenommen, bei Auseinandersetzungen seien drei Einsatzkräfte verletzt worden. In Wien gingen etwa 40.000 Menschen auf die Straße. Sie demonstrierten im Zentrum der österreichischen Hauptstadt gegen die von der Regierung beschlossene Allgemeine Impfpflicht. Ingesamt verlief der Protest friedlich, es gab laut Polizei aber einige Festnahmen. In Deutschland fand die größte Demonstration heute in Hamburg statt, ebenfalls ohne größere Zwischenfälle. Die Polizei zählte knapp 14.000 Teilnehmer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 23:15 Uhr