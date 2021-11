Mehr als 100.000 Corona-Tote in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 25.11.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland hat die Schwelle von 100.000 überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter meldet, starben bislang insgesamt 100.119 Menschen in Deutschland nach einer Corona-Infektion. Mehr als 5,5 Millionen Menschen in Deutschland infizierten sich bisher mit dem Coronavirus. - Allein von gestern auf heute wurden knapp 76.000 Neuinfektionen gemeldet. Bundesweit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 419,7.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.11.2021 04:00 Uhr