Mehr als 10.000 Corona-Tote in Deutschland seit Pandemie-Beginn

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Deutschland mehr als 10.000 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Auch die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg auf einen neuen Rekordwert: So meldete das RKI 14.714 neue Fälle binnen 24 Stunden. Darin eingerechnet sind allerdings auch Infektionen, die gestern wegen einer technischen Panne nicht erfasst worden waren. Laut RKI war die Übermittlung von Coronameldungen aus den Gesundheitsämtern für knapp drei Stunden gestört gewesen. - SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach mahnte derweil dazu, private Kontakte drastisch zu reduzieren - und zwar weit über den Verzicht auf Feiern hinaus. Nur so könnten immer neue Lockdowns im Winter abgewendet werden, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eine echte Entspannung sei erst im Frühjahr zu erwarten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 07:00 Uhr