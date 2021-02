Mehr als 1.000 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Freilassing

Politiker in Sachsen-Anhalt missachten die Impfreihenfolge

Magdeburg: In Sachsen-Anhalt werden immer mehr Politiker bekannt, die die Impfreihenfolge nicht eingehalten haben. In Wittenberg hat sich der dortige Landrat bereits am 26. Dezember impfen lassen, einen Tag vor Beginn des offiziellen Impfstarts in Deutschland. In Halle hat Oberbürgermeister Wiegand die schützende Impfung vorzeitig erhalten, auch Stadträte haben sich beim Impfen vorgedrängelt. In Stendal wurden über 330 Polizisten in einem Testlauf geimpft, obwohl sie laut Impfverordnung nicht an der Reihe waren. Am Nachmittag will sich Halles Oberbürgermeister äußern. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne fordert, die Vorgänge umfassend aufzuklären.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 20:00 Uhr