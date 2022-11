Mehr als 1.000 Demonstranten im Iran müssen vor Gericht

Das Wetter: Sonne und Wolken bei maximal 12 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts recht freundlich mit nur einigen hohen Wolkenfeldern. Temperaturanstieg auf 12 bis 15 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; örtlich Nebel, besonders im Südosten. Temperaturrückgang auf 5 Grad. Morgen im Süden Sonne und Wolken, im Norden stark bewölkt und vor allem in Franken Regen. Am Donnerstag an den Alpen anfangs noch Regen. Am Freitag Wolken, Nebel und Sonne. Höchstwerte zwischen 9 und 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2022 12:00 Uhr