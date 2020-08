Mehr als 1000 Corona-Neuinfektionenm in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland haben sich erstmals seit drei Monaten wieder mehr als 1.000 Menschen innerhalb eines Tages mit dem Corona-Virus angesteckt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Zahl der Corona-Neuinfizierten bei 1045. Davor waren es noch 741. Der jetztige Anstieg ist laut Robert-Koch-Institut nicht auf einzelne Brennpunkte zurückzuführen. Grund sei vielmehr eine allgemeine Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln. Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland sehen sich für den Fall weiter steigender Corona-Infektionszahlen gerüstet. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, verwies auf den Ausbau von Laborkapazitäten für Corona-Tests und Schutzmaterialien. In diesen Minuten informiert Bundesgesundheitsminister Spahn über das Infektionsgeschehen und die aktuelle Teststrategie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 11:00 Uhr