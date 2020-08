Mehr als 100 positiv Getestete kennen ihren Befund nicht

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mehr als 100 positiv Corona-Getestete in Bayern wissen nach wie vor nichts von ihrem Befund. Laut Gesundheitsministerium liegen zwar Daten von rund 900 Infizierten vor, aber nicht alle konnten auch informiert werden. Zu den 46 Unbekannten, die an den bayerischen Stationen positiv getestet wurden, kommen weitere 59, denen die Nachricht noch nicht überbracht werden konnte. Ursprünglich hatte Gesundheitsministerin Huml angekündigt, bis Donnerstagmittag möglichst alle positiv Getesteten zu ermitteln und zu informieren. Staatskanzleichef Herrmann sagte dem BR, dass Zahlendreher und falsche Email-Adressen Gründe seien, warum bisher nicht alle Personen ausfindig gemacht werden konnten. Teilweise seien auch anonymisierte Codes aufgeschrieben worden. Man werde daher nicht alle aufklären können, so Herrmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 22:00 Uhr