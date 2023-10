Mehr als 100 Delfine verenden hitzebedingt im Amazonasgebiet

Sao Paulo: Hohe Temperaturen und extreme Trockenheit machen dem brasilianischem Amazonas-Regenwald immer mehr zu schaffen. Nach Angaben eines örtlichen Forschungsinstituts wurden in den vergangenen Tagen im Tefé-See mehr als einhundert tote Flussdelfine gefunden. Auch tausende Fische seien in der Gegend gestorben, berichteten lokale Medien. Experten gehen davon aus, dass die hohen Wassertemperaturen den Tod der Süßwasser-Säuger und Fische verursacht haben. Zuletzt wurden in der Region um den Tefe-See im brasilianischen Amazonasgebiet mehr als 39 Grad Celsius gemessen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 09:00 Uhr